Nadchodzą duże podwyżki cen prądu! TYLE więcej może zapłacić każdy z nas

Szacunki dotyczące rachunków za energię w 2024 r. wskazują, że odejście od mrożenia cen energii może przynieść nam ich skokowy wzrost, nawet o 70 proc. Urząd Regulacji Energetyki czeka na wnioski taryfowe firm.

W obecnym roku tzw. tarcza zamroziła ceny prądu na poziomie z 2022 r. Bez tej osłony Polacy zapłaciliby za niego znacznie więcej – bezpośrednio na rachunkach. W rzeczywistości i tak płacą więcej, lecz w różnych formach. Rząd nie ma bowiem własnych pieniędzy i jeśli dopłaca do prądu, to skądś te pieniądze musi wziąć. Jeśli je drukuje, to przekłada się to na wyższą inflacją. Jeśli dopłaty pokrywają spółki skarbu państwa, jak twierdzi Jacek Sasin, to po prostu za usługi i towary oferowane przez te spółki płacimy na co dzień więcej.

Według rządowych szacunków, tarcze chroniące przed wyższymi stawkami za prąd kosztują nas ok. 46 mld zł.