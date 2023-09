PiS przegrywa prawybory w Wieruszowie. Konfederacja za Trzecią Drogą. Janusz Korwin-Mikke analizuje wyniki

REKLAMA

W niedzielę odbyły się prawybory w Wieruszowie (woj. łódzkie) . Jak podała na swojej stronie gmina, w prawyborach wzięło udział 2 150 osób, z czego 2110 głosów uznano za ważne. Uprawnionych do głosowania było 11 184, czyli frekwencja wyniosła 19,27 proc.

Prawybory wygrała Koalicja Obywatelska, która zdobyła 34,08 proc. głosów.

Prawo i Sprawiedliwość zajęło drugie miejsce i dostało 32,32 proc. głosów.

Na trzecim miejscu uplasowała się Trzecia Droga (11,94 proc.), a za ludowcami Konfederacja (6,64 proc.) i Lewica (6,35 proc.). Pozostałe komitety nie przekroczyły progu 5 procent, ale warto zauważyć, że Polska Jest Najważniejsza zdobyła ponad 4 proc. głosów.

Frekwencja bardzo słaba, więc nie ma co się przywiązywać do wyników, alel widać kto postawił na lokalną mobilizację elektoratu, a kto się mniej przyłożył. To taka wyborcza zabawa, ale wynik zawsze idzie w Polskę.

Wyniki skomentował Janusz Korwin-Mikke.

„Wyniki prawyborów. Nasz to efekt mało energicznej kampanii – podczas gdy PSL2050 ustawiło namiot przy głównej drodze do urny, grzmiało cały czas z głośników, zrobiło konferencję prasową, jeszcze na stopniach komisji rozdawało oscypki… I ma sukces! Ważniejszy jest sukces PJJ!” – napisał JKM na Twitterze.

„3/4 głosów na PJJ to są głosy stracone przez KONFEDERACJĘ. PJJ przedstawia się jako partia spoza establishmentu (podczas gdy my byliśmy już w Sejmie), zdecydowanie sprzeciwia się polityce w/s wojny na Ukrainie itd. Ciekawe, że główne media podają wynik BS, a PJJ pomijają milczeniem” – dodał w kolejnym wpisie.

