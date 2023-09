Próbowała przemycić z Ukrainy do Polski ponad 5 kilogramów złotych monet

REKLAMA

Pięć kilogramów złotych monet wartych blisko 1,5 mln zł ujawnili funkcjonariusze służby celno-skarbowej na przejściu granicznym z Ukrainą w Hrebennem (Lubelskie). Pochodzące z XIX i XX wieku numizmaty 68-letnia kobieta ukryła pod odzieżą. Przyznała się do próby przemytu i dobrowolnie poddała karze.

O sprawie poinformował w poniedziałek rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. Do przestępstwa doszło na przejściu granicznym z Ukrainą w Hrebennem podczas rewizji samochodu wjeżdżającego do Polski. „68-letnia pasażerka pojazdu pod odzieżą wierzchnią ukryła 670 monet w kolorze złota. Kobieta wyjaśniła, że numizmaty kupiła we Lwowie od kolegi” – przekazał rzecznik.

Przeciwko kobiecie zostało wszczęte postępowanie karne skarbowe, a monety zabezpieczono. Biegły sądowy z zakresu numizmatyki określił wartość historyczną i materialną ujawnionych pieniędzy. „Zgodnie ze sporządzoną przez niego opinią wszystkie monety zostały wykonane ze złota, a ich wartość to blisko 1,5 mln zł. Większość numizmatów pochodzi z XIX i XX wieku. Są to m.in. korony z Królestwa Węgier, francuskie, belgijskie i szwajcarskie franki, austriackie korony, brytyjskie suwereny” – wymienił rzecznik. Najstarsza moneta, pochodząca z 1817 r., to 20 franków przedstawiająca króla Ludwika XVIII.