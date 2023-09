Sprawa zakatowanego na śmierć 8-latka z Częstochowy. „Kontrola” kuratorium: Żadnych uchybień nie stwierdzono

REKLAMA

Powraca sprawa 8-letniego Kamila z Częstochowy, który był katowany przez swojego ojczyma. Dzięki staraniom biologicznego ojca udało się przewieźć chłopca do szpitala, jednak wówczas było już za późno. Kamilek zmarł, bo obrażenia, które zadawał mu nowy partner jego matki były zbyt poważne. Mimo wszystko urzędnicy, którzy umieścili chłopca pod opieką matki, a później sprawdzali, jak ta opieka jest sprawowana, nie mają sobie nic do zarzucenia.

Nauczycielka, która nie zwróciła uwagi na to, że chłopiec przychodzi do szkoły z licznymi poparzeniami i złamaniami, wróciła do pracy. W placówkach, w których przebywał 8-latek, kontrola Śląskiego Kuratorium Oświata, także nie wykryła żadnych nieprawidłowości. Nikt nie jest winny i nie ma sobie nic do zarzucenia, tylko chłopiec nie żyje, a a mieszkańcy Częstochowy są wściekli i organizują protesty.

REKLAMA

Skatowany przez zwyrodnialca

Katowany przez ojczyma ośmiolatek był przez ponad miesiąc leczony w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Zmarł w poniedziałek rano. Przez cały kilkutygodniowy pobyt chłopca w szpitalu wiele osób wysyłało do tej placówki pocztówki, maskotki i zabawki, a także osobiste pamiątki, medaliki i różańce. Przedstawiciele placówki uznali, że przedmioty te należą do Kamila, dlatego zostaną złożone przy grobie chłopczyka po uroczystości pogrzebowej, natomiast przekazany przez jedną z kobiet różaniec z Medjugorie zostanie umieszczony w Kaplicy Aniołów Stróżów w GCZD.