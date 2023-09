Izrael. Policja apeluje do obywateli, by brali broń do synagog

REKLAMA

Ze względu na wysokie ryzyko ataków terrorystycznych izraelska policja zaapelowała do obywateli posiadających broń, by w czasie trwających świąt chodzili do synagog uzbrojeni. Tylko w poniedziałek doszło do kilku groźnych incydentów; jeden palestyński napastnik zginął w pobliżu Jerozolimy podczas próby ataku nożem.

W wyniku wzrostu liczby ostrzeżeń stan gotowości sił bezpieczeństwa został podniesiony, szczególnie w centrach rozrywki i kultu w Jerozolimie i Tel Awiwie – przekazał generał dywizji Sigala Bar-Zwi, szef wydziału operacyjnego izraelskiej policji, cytowany w poniedziałek przez portal dziennika „Haarec”.

Jak zaznacza gazeta, statystyki są w tym przypadku jednoznaczne, gdyż od stycznia do września doszło do 124 ataków i 13 prób ataków, w porównaniu do 55 ataków i 10 prób ataków w tym samym okresie w 2022 roku.