Klęcznik od Konfederacji. „Żeby prezydentowi Dudzie było wygodnie słuchać tego, co mu prezydent Zełenski ma do powiedzenia” [VIDEO]

We wtorek przed Pałacem Prezydenckim odbyła się konferencja prasowa Konfederacji. Jej przedstawiciele przynieśli ze sobą klęcznik, który miał następnie trafić do prezydenta Andrzeja Dudy.

– We wtorek ma dojść do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Ukrainy Zełenskim na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (…), prezydent mówi o tym, że głównym tematem będzie bezpieczeństwo Ukrainy, będzie rozmowa o przyjęciu Ukrainy do NATO, natomiast jakoś niewiele jest mowy o polskim interesie narodowym (…) – powiedział Witold Tumanowicz.

– Dojdzie do tego spotkania, więc skoro prezydent Andrzej Duda ma zamiar występować tam w interesie Ukrainy, to może właśnie to spotkanie z prezydentem Zełenskim będzie po prostu odbiorem rozkazów, które mu przekaże prezydent Zełenski, dlatego przekazujemy prezydentowi Dudzie (…) klęcznik, żeby prezydentowi Andrzejowi Dudzie było po prostu wygodnie słuchać tego, co mu prezydent Zełenski ma do powiedzenia – skwitował.