Nowe drakońskie kary. Rząd zatwierdził projekt zmian kodeksu drogowego

Nawet 2,6 tys. euro mandatu i zawieszenie prawa jazdy za korzystanie z telefonu podczas kierowania samochodem oraz obowiązek zakładania kasku na hulajnodze – to niektóre ze zmian w projekcie nowelizacji przepisów ruchu drogowego, zatwierdzonym w poniedziałek przez włoski rząd.

Przedstawiony w czerwcu projekt zmian przepisów po poprawkach przedstawicieli włoskich miast i regionów wrócił do rady ministrów i został przez nią zatwierdzony. W październiku rozpocznie się proces legislacyjny w parlamencie – podał portal magazynu motoryzacyjnego „Quattroruote”.

Według ministerstwa transportu projekt zakłada precyzyjne określenie specyfikacji technicznych i zasad rozmieszczania fotoradarów, a także proponuje „twardą linię dla recydywistów, którzy nie przestrzegają przepisów”.

Przewidziano m.in. zwiększenie kar za używanie telefonów komórkowych w czasie jazdy. Za pierwsze tego typu wykroczenie grozić ma mandat w wysokości od 422 do 1697 euro (obecnie 165-660 euro) lub zawieszenie prawa jazdy na okres od 15 dni do dwóch miesięcy. W przypadku przyłapania po raz kolejny, kierowcom ma grozić mandat do 2588 euro i utrata prawa jazdy nawet na trzy miesiące.

Zmiany dotyczą również jazdy pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Grozić ma za to utrata prawa jazdy nawet na trzy lata. W przypadku osób, które zostały już na tym przyłapane, dopuszczalny poziom alkoholu we krwi ma być obniżony do zera, co ma być egzekwowane m.in. przez obowiązkową instalację specjalnych urządzeń w samochodach. Osoby, które popełnią za kierownicą poważne przestępstwo, na przykład uciekną z miejsca spowodowanego przez siebie wypadku, będą mogły stracić prawo jazdy na zawsze – wylicza dziennik „La Repubblica”.

Projekt zakłada też wyższe mandaty za nielegalne zajmowanie miejsc dla niepełnosprawnych. W przypadku jednośladów kary mają wzrosnąć z 80-328 euro do 165-660 euro, a dla pozostałych pojazdów ze 165-660 euro do 330-990 euro.