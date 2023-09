PiS zapowiada powołanie kolejnej „narodowej” agencji. „Będzie się ona dokładała do…”

REKLAMA

Jakby było mało wszelakich narodowych, głównie z nazwy, agencji służących do wstawiania swoich ludzi na stołki, to PiS zapowiada utworzenie kolejnej. Tym razem Narodowej Agencji Rewitalizacji Zabytków.

Zapowiedział to minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który wybrał się do Kielc z okazji… wybudowania stanu surowego zamkniętego budynku Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. W trakcie kampanii politycy najwyraźniej odwiedzają nawet obiekty wybudowane na razie na tyle, by do środka nie napadało.

Co ciekawe, koszt budowy tego teatru wyniesie aż 150 milionów złotych. Gliński chwalił się, że przekazał na ten cel 80 mln zł z pieniędzy podatników. Kolejne 70 mln dołożą także podatnicy, ale już głównie ci z Kielc.