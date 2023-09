Ramstein. Spotkanie grupy ds. Ukrainy. „Sytuacja może ewoluować w różne strony”

REKLAMA

Należy dostarczyć Ukrainie więcej bardzo potrzebnych systemów obrony powietrznej – oświadczył we wtorek amerykański minister obrony Lloyd Austin na wspólnej konferencji prasowej z przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA generałem Markiem Milleyem podczas 15. spotkania grupy kontaktowej ds. Ukrainy w bazie lotniczej USA w Ramstein w Niemczech.

Polskę na spotkaniu reprezentował szef sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak.

REKLAMA

Austin podkreślił, że więcej systemów obrony powietrznej jest Ukrainie niezbędne, aby pomóc w odpieraniu coraz intensywniejszych ataków powietrznych ze strony Rosji.

Szef Pentagonu podkreślił, że sojusznicy, którzy tworzą grupę kontaktową Ramstein, będą dążyć do tego, by Ukraina zwyciężyła.

Nie padły jednak zapewnienia o dostarczaniu Kijowowi broni dalekiego zasięgu, o którą proszą ukraińskie władze, motywując to tym, że siły ukraińskie muszą być w stanie uderzyć w rosyjskie wojska i obiekty na tyłach. Według agencji AP Amerykanie obawiają się, że Kijów mógłby użyć tej broni do uderzenia w głąb terytorium Rosji, co mogłoby rozwścieczyć Kreml.

Austin również podziękował kilku krajom, w tym Polsce, za prowadzenie koalicji w ramach grupy kontaktowej. „Koalicje te zajmują się konkretnymi kompetencjami, w zakresie czołgów Leopard, szkoleń F-16 i technologii informacyjnych” – wyjaśnił szef Pentagonu.

„Ukraińcy walczą w samoobronie w słusznej sprawie. Walczą o swoją przyszłość i wolność. Mają odwagę i wytrwałość, aby wytrzymać atak Kremla” – podkreślił Austin. Ukraińska kontrofensywa stale postępuje – dodał, jednak należy być przygotowanym na dalszą, długą walkę z Rosją.

Natomiast Milley podkreślił ofiarność i poświęcenie ukraińskich żołnierzy i przypomniał, że ukraińskiej armii udało się odzyskać ponad 40 proc. terytoriów, zajętych przez Rosję po jej niesprowokowanej agresji rozpoczętej w lutym 2022 roku. Zaznaczył, że wolą wszystkich sojuszników zebranych w bazie w Ramstein jest zwycięstwo Ukrainy i że trzeba ją w tym nadal wspólnie wspierać. Przypomniał też ogromne straty Rosjan zauważając, że niemal 300 tys. rosyjskich żołnierzy zostało wyeliminowanych z walki (dotyczy to zabitych i rannych).

Generał Milley powiedział również, że nie da się przewidzieć dalszych postępów ukraińskiej kontrofensywy w obliczu nadchodzącej zimy, a sytuacja może ewoluować w różne strony, stąd niezbędna jest pomoc dla Ukrainy w każdym aspekcie, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy militarnej.