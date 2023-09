Straż Graniczna deportowała kilkudziesięciu Gruzinów. Wśród nich osoby stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa

REKLAMA

Straż Graniczna zorganizowała w formie lotu czarterowego operację powrotną dla 30 obywateli Gruzji. Wśród nich było 11 osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa – poinformowała PAP rzeczniczka SG por. Anna Michalska.

Do operacji powrotnej dla obywateli Gruzji doszło we wtorek. „Jej celem było przekazanie obywateli tego kraju, którzy przebywali nielegalnie na terytorium Polski” – wyjaśniła por. Anna Michalska.

„Łącznie w ramach operacji przekazano 30 obywateli Gruzji, w tym 11 osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. Wśród tej kategorii osób, 9 cudzoziemców organizowało lub pomagało w nielegalnym przekroczeniu granicy m.in. z Białorusi do Polski” – podkreśliła rzeczniczka SG.

Michalska wskazała, że operacja została zorganizowana przy współpracy z agencją Frontex, która pokryła całość kosztów związanych m.in. wyczarterowaniem samolotu, zabezpieczeniem eskorty oraz personelu medycznego. W operacji wzięło udział 49 funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Przypomniała, że w ubiegłym roku przy współpracy z agencją Frontex zorganizowano lot czarterowy, podczas którego przekazano 3 obywateli Nigerii. „Natomiast, przy realizacji powrotów przymusowych w roku 2023 Straż Graniczna wykorzystywała połączenia rejsowe realizowane i finansowane głównie we współpracy z agencją Frontex” – podała.

„Zrealizowano też jedno doprowadzenie w formule Collecting Return Operation, w ramach którego przekazano do Gruzji 15 obywateli tego państwa. Przeprowadzono również lot czarterowy do Tadżykistanu i Gruzji, w ramach którego przekazano 8 obywateli tych państw (6 Tadżykistanu oraz 2 Gruzji). Działanie odbyło się we współpracy z Siłami Powietrznymi RP” – zaznaczyła.

Dodała, że ponadto Straż Graniczna zorganizowała lot czarterowy do Gruzji, Uzbekistanu i Tadżykistanu, w którym wzięły udział inne państwa członkowskie i w ramach którego przekazano 41 cudzoziemców, w tym 38 z Polski. „Zorganizowano również doprowadzenie drogą lądowo-morską, w ramach którego przekazano do Algierii 1 obywatela tego państwa” – przypomniała rzeczniczka SG.