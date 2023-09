Tak Duda podlizuje się Żydom. Artykuł prezydenta RP w portalu społeczności żydowskiej

REKLAMA

Mimo że zgodnie z prawem wprowadzonym przez niemieckich okupantów w czasie II wojny światowej Polakom groziła śmierć za ukrywanie Żydów, tysiące z nich otrzymało wsparcie pozwalające ocalić im życie – przypomina prezydent RP Andrzej Duda w artykule, który ukazał się na łamach popularnego portalu społeczności żydowskiej w Australii i Nowej Zelandii J-Wire.

Jesteśmy dumni z beatyfikacji rodziny Ulmów; ich włączenie w poczet błogosławionych Kościoła katolickiego ma nie tylko wymiar religijny, to również hołd dla „hołd dla bohaterów uosabiających najwyższe ideały człowieczeństwa” – rozpoczyna swój tekst prezydent RP, który opisuje męczeństwo rodziny Ulmów – Józefa, jego ciężarnej żony Wiktorii oraz ich sześciorga kilkuletnich dzieci. Ulmowie ukrywali ośmioro obywateli polskich pochodzenia żydowskiego – Saula Goldmana i jego czterech synów, Gołdę Gruenfeld oraz Leię Didner z małą córką, za co zostali zamordowani przez Niemców.

REKLAMA

Prezydent Andrzej Duda podkreśla, że przed wybuchem II wojny światowej w Polsce żyła bardzo liczna społeczność żydowska, jedna z największych w historii tego narodu. Przez wieki Żydzi chętnie osiedlali się w naszym kraju i cieszyli się pokojem i możliwościami rozwoju – zaznacza. „Warszawa pod koniec lat 30. XX wieku była drugim największym w świecie skupiskiem ludności żydowskiej, zaraz po Nowym Jorku” – zauważa prezydent.

Z tego też powodu to właśnie w okupowanej Polsce Niemcy stworzyli obozy zagłady, a niemieckie władze spodziewały się oporu Polaków wobec ich zbrodniczych działań, dlatego wprowadzono karę śmierci za choćby próbę udzielenia pomocy ukrywającym się Żydom – pisze Duda.

„Jednak mimo tak surowej sankcji tysiące polskich Żydów otrzymało wsparcie pozwalające ocalić życie. Pomagano im w ucieczce z getta, udostępniano ukryte miejsca pobytu, dostarczano żywność, pieniądze, fałszywe dokumenty” – opisuje polski prezydent.

„Dotąd już ponad siedem tysięcy Polaków, w tym Wiktoria i Józef Ulmowie, zostało uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, przyznawanym przez jerozolimski Instytut Jad Waszem. W czcigodnym gronie Sprawiedliwych Polacy stanowią największą grupę narodową” – podkreśla Andrzej Duda.

10 września 2023 r. rodzina Ulmów została uroczyście włączona w poczet błogosławionych Kościoła katolickiego. Ich historia powinna być znana na całym świecie – ocenia prezydent RP.

Tekst został opublikowany w ramach projektu „Opowiadamy Polskę światu”. Realizowany on jest przez zespół Instytutu Nowych Mediów, wydawcę miesięcznika opinii „Wszystko co Najważniejsze”, we współpracy z Polską Fundacją Narodową, Instytutem Pamięci Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Polską Agencją Prasową. Wszystkie teksty projektu w wielu wersjach językowych zostały opublikowane na portalu www.WszystkoCoNajwazniejsze.pl.