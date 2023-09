Unioposłowie zatwierdzili kolejny etap „Fit for 55”. Interwencja i narzucanie reguł w branży lotniczej

REKLAMA

Parlament Europejski zatwierdził nowe prawo mające na celu zwiększenie wykorzystania w sektorze lotniczym takich paliw, jakich chcą biurokraci. Chodzi o zaawansowane biopaliwa lub wodór.

Przepisy dotyczące lotnictwa są częścią szalonego eko-pakietu „Fit for 55”, czyli planu UE zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku w porównaniu z poziomami z 1990 roku oraz zapewnienie, że UE stanie się „neutralna” dla klimatu do 2050 roku. Przepisy mają też zachęcać sektor lotniczy do korzystania ze zrównoważonych paliw dla ograniczenia emisji. Dla zwykłego obywatela oznacza to tyle, że za wszystko (w tym przypadku usługi lotnicze) będzie musiał zapłacić drożej.

Europosłowie poparli tym samym harmonogram dostarczania mieszanki paliwa lotniczego, zobowiązując unijne lotniska i dostawców do zapewnienia, że od 2025 roku co najmniej 2 proc. paliw lotniczych będzie „ekologicznych” (czyt. drogich), a udział ten będzie wzrastał co pięć lat: 6 proc. w 2030 roku, 20 proc. w 2035 roku, 34 proc. w 2040 roku, 42 proc. w 2045 roku i 70 proc. w 2050 roku. Ponadto określona część mieszanki paliwowej (1,2 proc. w 2030, 2 proc. w 2032, 5 proc. w 2035 i stopniowo osiągając 35 proc. w 2050 roku) musi obejmować paliwa syntetyczne, takie jak e-kerosen.