Kiedy Bóg chce kogoś ukarać… Watykan odprawi pokutę za ślad węglowy synodu o synodalności

Sekretariat Generalny Synodu Biskupów poinformował, że Watykan zrekompensuje ślad węglowy, który pozostawi po sobie synod o synodalności.

Żeby zadośćuczynić śladowi węglowemu, który zostawi po sobie synod o syndalności, Watykan zamierza zrealizować ekologiczne projekty w Nigerii oraz Kenii w Afryce.

Projekty mają łączyć w sobie aspekt ekologiczny, dbałość o terytorium i konkretną pomoc w życiu danej społeczności oraz wpisywać się w założenia opisane w encyklice papieża Franciszka pt. Laudato si.

Watykan zamierza rozpowszechnić w tych afrykańskich państwach wydajne kuchenki i technologię oczyszczania wody. Technologia ta ma być dostępna zarówna dla poszczególnych rodzin, jak i całych wspólnot.

„Nowe technologie znacznie zmniejszą zużycie nieodnawialnej biomasy i paliw kopalnych do przygotowywania posiłków i gotowania wody” – czytamy w komunikacie Sekretariatu Generalnego Synodu.

Autorzy komunikatu zacytowali także słowa z papieskiej encykliki Laudato si:

„Nigdy nie traktowaliśmy tak źle i nie okaleczyliśmy tak naszego wspólnego domu, jak miało to miejsce w ciągu ostatnich dwóch stuleci. A jesteśmy wezwani, aby być narzędziami Boga Ojca, żeby nasza planeta była tym, co On wymarzył, stwarzając ją, i by odpowiadała na Jego projekt pokoju, piękna i pełni” – napisał Ojciec Święty Franciszek.

Projekty Kościoła zostaną zrealizowane dzięki wsparciu ekonomicznemu Fundacji SOS Planet i wkładowi technicznemu LifeGate.