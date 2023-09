Kolejny akt oskarżenia przeciwko „babci Kasi”. Grozi jej nawet więzienie

REKLAMA

Do warszawskiego sądu rejonowego prokuratura skierowała kolejny akt oskarżenia przeciwko Katarzynie A., znanej jako „Babcia Kasia” – dowiedziała się PAP. Aktywistka została oskarżona o naruszenie nietykalności i znieważenie policjantki podczas zeszłorocznego Marszu Niepodległości.

Akt oskarżenia przeciwko „Babci Kasi” do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia skierowała 19 września Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ.

– Katarzyna A. została (oskarżona – przyp. red.) o to, że w dniu 11 listopada 2022 roku w Warszawie przy ul. Nowy Świat naruszyła nietykalność cielesną funkcjonariuszki policji, w ten sposób, że uderzała ją drzewcem flagi w głowę oraz szarpała za umundurowanie – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna.

– Nadto Katarzynie A. zarzucono znieważenie pokrzywdzonej poprzez użycie słów powszechnie uznanych za obelżywe i obraźliwe – wyjaśnił prokurator.

– Z uwagi na to, że do zdarzeń tych doszło w miejscu publicznym oraz bez powodu, czyny te zostały zakwalifikowane przez prokuraturę jako występki o charakterze chuligańskim – dodał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Za zarzucane w akcie oskarżenia czyny może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 3 lat więzienia.

Akt oskarżenia przeciwko Katarzynie A. jest kolejnym, który został skierowany przez prokuraturę do sądu. Wcześniej „Babcia Kasia” była oskarżona m.in. o szarpanie mundurowych, kopanie, plucie, odpychanie, uderzanie flagą oraz znieważanie żołnierza Wojska Polskiego nazywając go „złodziejem i ku…ą”.

W połowie lipca Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie wydał wyrok nakazowy skazujący Katarzynę A. za uderzenie policjanta drzewcem flagi. Aktywistka została wtedy skazana na karę grzywny w wysokości 25 stawek po 20 złotych każda (500 zł). Sąd zobowiązał ją również do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego policjanta nawiązki w kwocie 300 złotych.

Prokuratura złożyła sprzeciw do tego wyroku nakazowego wobec nieadekwatnej kary orzeczonej względem oskarżonej; jest ona rażąco łagodna. Jak informował wtedy rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna prokuratura podziela stanowisko sądu co do winy i sprawstwa oskarżonej, a także kwalifikacji prawnej czynu jej przypisanego.

– Niemniej jednak z uwagi na okoliczności zdarzenia, takie jak publiczne działanie oskarżonej, bez powodu i w warunkach czynu chuligańskiego, kara 25 stawek dziennych grzywny po 20 złotych każda jest karą rażąco łagodną – informował prokurator Banna.