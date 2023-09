Konfederacja spada z podium i ląduje bardzo daleko. Wybory coraz bliżej [SONDAŻ]

REKLAMA

Wyniki nowego sondażu, który przeprowadziła pracownia United Surveys dla Wirtualnej Polski mogą zaniepokoić Jarosława Kaczyńskiego oraz duet współprzewodniczących Konfederacji – Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. Obie te partie – PiS i Konfederacja – na ostatniej prostej do wyborów zaczęły tracić poparcie. Traci także partia Donalda Tuska, ale on akurat nie ma powodów do stresu, a wynik sondażu powinien go ucieszyć.

– Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan/i w wyborach do Sejmu gdyby lista komitetów wyglądała następująco? – pytali polskich obywateli ankieterzy, podczas badania sondażowego, którego wyniki opublikowano w środę, 20 września 2023 r.

Okazuje się, że w sondażach wciąż wygrywa PiS z wynikiem 32,8 proc. Partia władzy odnotowała jednak spadek poparcia o 0,7 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego sondażu tej samej sondażowni.