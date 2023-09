Marynarka wojenna przejęła kilka ton kokainy

REKLAMA

Marynarka brazylijska poinformowała we wtorek, że przejęła 3,6 tony kokainy na łodzi u wybrzeży północno-wschodniego stanu Pernambuco; jest to największe pojedyncze przejęcie tego narkotyku na morzu przez Brazylię.

W oświadczeniu marynarka wojenna podała, że przejęła łódź motorową używaną do transportu ludzi i ładunków wzdłuż wybrzeża z pięcioma członkami załogi udającymi się do Afryki. Łódź został odholowana przez statek patrolowy do portu w Recife.

Jej zajęcie jest następstwem serii operacji prowadzonych przez Marynarkę Wojenną w celu zwalczania transportu narkotyków na wybrzeżu kraju, poinformowały władze.