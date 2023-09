Odmówiła muzułmańską formułkę i zjadła wieprzowinę. Trafi na dwa lata do więzienia

REKLAMA

Sąd w Indonezji skazał na dwa lata więzienia kobietę, która na nagraniu zamieszczonym w sieci społecznościowej wypowiedziała muzułmańską formułkę, a następnie zjadła wieprzowinę, czego islam zabrania – podała agencja Reutera.

W Indonezji, najludniejszym państwie zamieszkanym w większości przez muzułmanów, obowiązują surowe przepisy zwalczania bluźnierstwa. Krytycy oceniają, że szkodzą one wizerunkowi Indonezji jako kraju tolerancyjnego i różnorodnego kulturowo – zaznaczył Reuters.

33-letnia Lina Lutfiawati, znana też jako Lina Mukherjee, zamieściła w marcu na platformie TikTok nagranie, na którym wypowiada muzułmańską formułkę „bismillah” (po arabsku: „w imię Boga”), a następnie zjada danie z wieprzowiny. Według dokumentów sądowych kobieta określiła się jako wyznawczyni islamu.

Sąd w mieście Palembang na wyspie Sumatra skazał ją we wtorek na dwa lata więzienia, oceniając, że celowo „rozpowszechniła informacje mające na celu podżeganie do nienawiści lub wrogości wobec osoby lub grupy na tle religijnym”. Kobieta ma też zapłacić 250 mln rupii (ponad 16 tys. dolarów) grzywny.

Wyrok zaskoczył oskarżoną. „Wiem, że nie mam racji, ale nie spodziewałam się takiej kary” – powiedziała lokalnej stacji telewizyjnej MetroTV.

Indonezyjska Rada Ulemów, muzułmańskich uczonych, oceniła podczas procesu, że działania oskarżonej stanowiły bluźnierstwo przeciwko islamowi – wynika z akt sprawy.

Wyrok wywołał mieszane reakcje w indonezyjskich mediach społecznościowych. Wielu internautów wyraziło zadowolenie ze skazania kobiety, inni natomiast krytykowali sąd i podkreślali, że zapadające w kraju wyroki za korupcję są często niższe – przekazała stacja BBC.

Dyrektor organizacji Amnesty International na Indonezję Usman Hamid skrytykował przepisy dotyczące bluźnierstwa, oceniając, że nadużywano ich w odniesieniu do mniejszości i dysydentów. „Przeczą one międzynarodowym zobowiązaniom Indonezji w odniesieniu do szacunku i ochrony wolności myśli, sumienia, religii i wierzeń, wolności opinii i wypowiedzi” – zaznaczył.

W przeszłości przepisy przeciwko bluźnierstwu używane były głównie wobec osób, którym zarzucano obrazę islamu. Jest wśród nich były gubernator Dżakarty, chrześcijanin Basuki „Ahok” Purnama, który w 2017 roku został skazany na dwa lata więzienia po procesie uznawanym powszechnie za motywowany politycznie – przypomina Reuters.

(PAP)