Rosyjski atak na magazyn Caritas we Lwowie. „To wszystko spłonęło” [VIDEO]

– Była to cała pomoc humanitarna, którą przygotowaliśmy na okres zimowy, żeby dostarczać ją na wschód i południe Ukrainy. Ucierpiała też (polska) firma Fakro, która udostępniała nam część swoich magazynów. Wszystko zostało zniszczone wskutek wybuchu i pożaru. Zniszczone zostały również dwa inne magazyny; w jednym z nich zginął ochroniarz – poinformował biskup Kawa.

Straty Caritas to około 300 ton pomocy humanitarnej. – Było to 15 tirów, które przyjechały do nas w ostatnich miesiącach oraz ponad 100 agregatów prądotwórczych – podkreślił hierarcha.

W magazynach Caritas we Lwowie przechowywana była żywność, odzież zimowa i lekarstwa. Wszystko to miało dotrzeć przed zimą na wschód i południe Ukrainy. „Są tam miejscowości, w których wszystko zostało zniszczone, ci ludzie potrzebują podstawowych rzeczy. Ta pomoc ratuje im życie” – oświadczył biskup Kawa.

W związku z zaistniałą sytuacją Caritas Polska uruchomiła zbiórkę dla najbardziej potrzebujących. Wsparcia można udzielić wpłacając dowolną kwotę na konto 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 (z dopiskiem UKRAINA), przekazując wpłatę poprzez stronę caritas.pl lub wysyłając SMS o treści UKRAINA pod numer 72052 (2,46 zł z VAT).

Yesterday's attack on #Lviv in #Ukraine destroyed the warehouse that stored humanitarian aid of @SpesUkraine. Food, power generators, and disinfectants were on fire. "Thank God there are no casualties", said #EdwardKava, aux. Bishop of Lviv. (©State Emergency Service of Ukraine) pic.twitter.com/bj5XzjMIFi

— Caritas (@iamCARITAS) September 19, 2023