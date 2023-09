Belgijski naukowiec mówi o tym WPROST: Uniwersytety to bastion lewicy

REKLAMA

Na belgijskich uniwersytetach dominują lewicowi naukowcy, co podważa wiarygodność nauki – powiedział prof. Andreas De Block, filozof z katolickiego uniwersytetu w Leuven (KU Leuven), w wywiadzie dla dziennika „De Standaard”. Zdaniem naukowca uczelnie potrzebują więcej prawicowych badaczy.

De Block właśnie opublikował książkę „Czy lewica jest po prostu mądrzejsza?”, w której przekonuje, iż uniwersytety w Belgii to bastiony lewicy, prawicowi naukowcy są tam dyskryminowani, a prowadzone na uczelniach badania są ideologicznie jednostronne.

„Każdego dnia zauważam, jak moi lewicowi koledzy na uniwersytecie wypowiadają się w sposób obraźliwy o kolegach mających inne poglądy. Widzę, jak mało krytycznie odnoszą się do wyników badań, jeśli pasują do ich własnego programu, nawet jeśli mają one ewidentne wady” – twierdzi prof. De Block.