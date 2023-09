Berkowicz do opozycji: „Jestem zadowolony, że przeszliście na pozycje konfederackie w tej sprawie, ale…” [VIDEO]

REKLAMA

Na antenie Radia ZET toczyła się dyskusja m.in. na temat embarga na niektóre ukraińskie produkty, a także muru na granicy Polski z Białorusią. Głos zabrali m.in. poseł Konfederacji Konrad Berkowicz i startujący z list Trzeciej Drogi prezes Wolnościowców Artur Dziambor.

– Uważam, że to zamknięcie granic jest dzisiaj ratujące bardzo dużo i uporządkowanie sytuacji, którą mamy, akurat musi do tego dojść (…). To jest decyzja, którą szkoda, że nie podjęła Unia Europejska, ponieważ powinna słuchać naszych problemów i rzeczywistych kłopotów naszego przemysłu – powiedział Dziambor w audycji „7. Dzień Tygodnia”.

– Nasz przemysł rolniczy musi być w tym momencie w odpowiedni sposób zaopiekowany po tym, co się wydarzyło rok temu i to z powodu Prawa i Sprawiedliwości, a nie dzięki Prawu i Sprawiedliwości – wskazał.