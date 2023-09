Bosak o polityce wobec Ukrainy: „To są rzeczy niebywałe, które natychmiast powinny zostać zatrzymane”

REKLAMA

Współprzewodniczący Konfederacji Krzysztof Bosak był gościem Roberta Mazurka w RMF 24. Mówił m.in. o konieczności obcięcia świadczeń socjalnych dla obywateli Ukrainy w Polsce oraz o ochronie własnej gospodarki, jako priorytecie w stosunkach polsko-ukraińskich.

– Jak Polska powinna odpowiedzieć na to, co się dzieje po stronie ukraińskiej, na słowa Wołodymyra Zełenskiego i na te zapowiedzi, że w takim razie my, Ukraina, pozwiemy Polskę do (…) Światowej Organizacji Handlu? – pytał Mazurek.

REKLAMA

– Za to, że utrzymujemy cła, podczas gdy Ukraina sama utrzymuje cła na nasze produkty – wtrącił Bosak.