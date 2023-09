Jasne stanowisko Konfederacji ws. zasiłków. „Nie ma i już. Każdy musi umieć zatroszczyć się o siebie”

REKLAMA

Anna Bryłka z Konfederacji zapowiada, że jedynym z priorytetów prawicowego ugrupowania jest zlikwidowanie zasiłków dla bezrobotnych. – Nie ma i już. Każdy musi umieć zatroszczyć się o siebie – powiedziała.

Bryłka była gościem w Radiu ZET, gdzie komentowała głównie bieżące wydarzenia polityczne oraz była odpytywana z programu Konfederacji.

Na pytanie red. Beaty Lubeckiej, jak Konfederacja wyobraża sobie w praktyce likwidację zasiłków dla bezrobotnych, Bryłka odpowiedziała: – Normalnie. Nie ma i już. Każdy musi umieć zatroszczyć się o siebie. Każdy musi umieć zatroszczyć się o siebie i każda osoba zdolna do pracy powinna pracować. To jest podstawa funkcjonowania państwa, to jest podstawa budowania dobrobytu państwa i nie ma co do tego żadnych wątpliwości.