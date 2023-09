Magnat medialny przechodzi na emeryturę

REKLAMA

Rupert Murdoch, 92-letni magnat medialny, właściciel m.in. telewizji Fox i dziennika „Wall Street Journal” oraz tabloidu „New York Post”, poinformował w czwartek, że przechodzi na emeryturę. Na stanowisku szefa medialnego imperium zastąpi go najstarszy syn Lachlan – przekazuje BBC.

W liście do pracowników Fox i swego medialnego imperium News Corp. Murdoch napisał, że „nadszedł czas” na to, by zaczął grać „inne role”. Jego syn oznajmił w oświadczeniu, że ojciec „będzie nadal dawał cenne rady obu firmom”.

REKLAMA

W 2022 roku Murdoch znalazł się na 31. miejscu na liście „Forbesa” najbogatszych ludzi w USA. W 2022 roku ten sam magazyn uznał go za 35. najbardziej wpływową osobę na świecie. Fox jest ulubioną telewizją konserwatystów i ma największą oglądalność w Ameryce.