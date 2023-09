Co Polacy sądzą o parytetach? [SONDAŻ]

REKLAMA

Z badania przeprowadzonego dla „Wprost” na panelu Ariadna wynika, że Polacy mają bardzo lewicowe spojrzenie na kwestię parytetów.

Parytety to forma dyskryminacji, którą lewica nazywa „dyskryminacją pozytywną, polegająca na administracyjnym rezerwowaniu miejsc (kwot) dla kobiet np. na listach wyborczych.

W rzeczywistości jest to szkodliwe społecznie i ośmieszające kobiety działanie. Szkodliwe społecznie, bo skąd możemy wiedzieć, że na liście nie mógł znaleźć się ktoś, kto lepiej się do tego nadawał, ale usunięto go, by według wymogów na jego miejsce wstawić kobietę?