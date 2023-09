Elon Musk szuka ochotników, którym wszczepi chipy w mózgi

REKLAMA

Należąca do Elona Muska firma Neuralink dostała pozwolenie od niezależnej komisji rewizyjnej na rozpoczęcie rekrutacji do pierwszych badań klinicznych na ludziach nad implantami mózgowymi. Teraz startup szuka chętnych, którzy dadzą wszczepić sobie chip w mózg. Grupa docelowa to osoby z paraliżem, dla których układ N1 mógłby być drogą do poprawy jakości życia.

Neuralink rozpoczyna rekrutację chętnych do wzięcia udziału w badaniu PRIME (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface).

Ochotnikom robot R1 wszczepi ultracienkie i elastyczne nicie implantu N1 w obszarze mózgu odpowiedzialnym za ruch. Wszczepiony chip będzie rejestrował sygnały mózgowe i przesyłał je do aplikacji, która dekoduje zamiar ruchu.