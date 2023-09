Niemainstrimowa wojna, czyli kto się ujmie za tymi nieszczęśnikami

REKLAMA

Niestety ale muszę stwierdzić, że skala hipokryzji i obłudy naszych rodzimych mediów nazywających siebie Polskimi (chyba dla zmylenia przeciwnika), znowu przekroczyła skalę wszechświata. Tak jak wcześniej z tzw. pandemią, tak teraz ludzie żyją wyłącznie przekazami medialnymi, których w ogóle nie weryfikują.

Wojna na Ukrainie a Palestyna i inne…

Od miesięcy jesteśmy zalewani jedynie słusznymi informacjami ws. wojny na Ukrainie i mało kto zważa całkowicie na to, co dzieje się na świecie. A dzieje się i to bardzo dużo.

Nie sposób przejść na przykład obojętnie obok zdjęć z Palestyny, która – jak wiemy – jest w ciągłym konflikcie z Izraelem. To co ostatnio zobaczyłem, zmroziło mi krew w żyłach: porozrywane na strzępy ciała malutkich dzieci, kobiety bez nóg i rąk, ludzie niosący strzępy ciał swoich dzieci do karetek pogotowia w nadziei, że uda się je ocalić. To efekt ostatnich bombardowań Palestyny przez państwo Izrael. Odnoszę zresztą wrażenie jakby Żydzi celowo walili tymi pociskami wyłącznie w cele cywilne i zauważcie, że o tym cicho sza. Ja rozumiem, Ukraina itp. Ale na świecie dzieją się równie przerażające sceny, co tam.