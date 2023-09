Trump domaga się, by republikanie w Kongresie doprowadzili do „shutdownu” rządu

REKLAMA

Były prezydent USA Donald Trump zażądał w swym serwisie społecznościowym Truth Social, by republikanie w Kongresie doprowadzili do zawieszenia działalności rządu (shutdownu), w nadziei na to, że pozbawienie instytucji federalnych pieniędzy zawiesi toczące się przeciw niemu postępowania sądowe.

„Republikanie w Kongresie mogą i muszą pozbawić funduszy wszystkie elementy zinstrumentalizowanego rządu Nieuczciwego Joe Bidena” – napisał w środę wieczorem Trump, cytowany przez Reutera.

„To ostatnia szansa na zabranie funduszy (przeznaczonych na) te polityczne prześladowania wobec mnie i innych Patriotów” – dodał.