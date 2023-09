Cejrowski: W tej chwili PiS sam sobie zarzuca ruskie onuce

REKLAMA

W najnowszym odcinku programu „Antysystem” Wojciech Cejrowski i Paweł Lisicki rozmawiali m.in. na temat relacji polsko-ukraińskich. Nie zabrakło także „ruskoonucyzmu”.

Lisicki przypomniał, że do tej pory Polska „bez żadnej refleksji zaangażowała się w całkowite poparcie Ukrainy”, nie bacząc na konsekwencje. – To była wielka miłość, gdzie prezydenci rzucali się w sobie w ramiona i dawali buziaki – przypomniał.

Wskazał też, że Morawiecki – który wcześniej uprawiał narrację o „bezwarunkowej, bezwzględnej pomocy” dla Ukrainy, teraz mówi o „oligarchach ukraińskich i o tym, że my nie możemy się zgodzić na to, żeby wpuszczać zboża i dawać zarobić ukraińskim oligarchom”.

– Oni nie mają rozumu, ale mają emocje. To sekta robiąca emocjonalnie różne rzeczy. Wojna na Ukrainie? Nie myślimy, a popieramy. Potem, gdy traci się z tego zyski, to idą w drugą stronę – zauważył Cejrowski.

– Co można rozumowo zrobić w takiej sytuacji? Otóż te państwa, które nałożyły embargo na zboże ukraińskie, w ogóle nie powinny używać słowa embargo, bo ono się źle kojarzy, gdy ktoś jest pokrzywdzony przez Putina. W dodatku ono jest nieprawdziwe, bo w rzeczywistości przywracamy prawo unijne, które wcześniej funkcjonowało – wskazał.

Publicysta odniósł się także do czasów, w których obowiązywała poprzednia „mądrość etapu”. – PiS rozdawał onuce ruskie, czyli mieli całą walizkę, i rozdali Lisickiemu, ja dostałem cztery od PiS-u i takie używane dobrze. Natomiast w tej chwili PiS sam sobie zarzuca te onuce – skwitował Cejrowski.

W ocenie podróżnika, „to jest sekta”. – Działa emocjonalnie – wskazał. – Oni nie chodzą po rozum do głowy, bo mają w głowie co innego. Paździerze mają. Żeby mieli rozum, to by nie robili tych rzeczy już na początku – ocenił.

Przypomniał też swoje słynne powiedzenie „wszyscy won!”. – To „wszyscy” się coraz większe robi, bo tam coraz więcej do sekty należy – wskazał.