Pozwolenia na eksport i skarga na Polskę do WTO. KE: „Celem jest, aby Ukraina robiła to, co my chcemy”. Co zrobią władze warszawskie?

W piątek Komisja Europejska przekazała Ukrainie komentarze Brukseli oraz pięciu sąsiadujących z nią państw do tzw. planu działań. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Ukraina miała się zobowiązać, iż nie będzie wydawała zezwoleń na eksport zboża, jeśli Polska czy KE nie będą tego chciały.

Kijów otrzymał komentarz do tzw. planu działań, czyli spisu nowych zasad, które Ukraińcy mieli wprowadzić po nieprzedłużeniu unijnego embarga, by nie dochodziło do niekontrolowanego eksportu zboża. według Brukseli, zawarty w dokumencie system licencjonowania to dobry pomysł i przekonuje, że „celem jest, aby Ukraina robiła to, co my chcemy, a nie, żeby sama decydowała w sprawie eksportu”.

Strona polska odrzucała jednak do tej pory propozycję, by to Kijów licencjonował zboże. Wskazywano, że wówczas to Ukraina będzie podejmowała ostateczne decyzje, a nieprzejrzysty system może sprzyjać i tak już rozwiniętej w tym kraju korupcji. Mimo to Bruksela liczy na porozumienie z władzami w Warszawie, choć część urzędników sądzi, że przed wyborami może to być trudne do zrealizowania.