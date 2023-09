Realne zagrożenie dla ludzi? W Ziemię uderzy asteroida o mocy 24 bomb atomowych

REKLAMA

24 września 2182 roku w Ziemię ma uderzyć asteroida Bennu. Uderzenie w naszą planetę będzie miało moc równą wybuchowi 24 bom atomowych. Naukowcy wciąż obserwują to ciało niebieskie, szacują zagrożenie i zastanawiają się, jak się mu przeciwstawić.

NASA uważa, że na ten moment żadna znana ludziom asteroida nie zagraża Ziemi i nie zmieni się to przez najbliższe 100 lat. A co po stu latach? Cóż, wtedy zagrożenie pojawi się na horyzoncie i to bardzo poważne.

REKLAMA

Jest 1 do 2700 szansy na to, że 24 września 2182 roku w Ziemię uderzy asteroida Bennu. Wydaje się, że ryzyko jest niewielkie, ale jednak istnieje, a nie wiadomo, co wydarzy się w kolejnych dekadach.