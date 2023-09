Sommer: Nie miejmy wątpliwości, to jest wojna. Najwyższy Czas na zmianę!

REKLAMA

Czas na zmianę

Do wyborów zostały niecałe trzy tygodnie. Czas na ostatnie refleksje i wnioski. Kampania wolnościowej prawicy przeżywała wzloty i upadki. O tym czym były spowodowane będzie czas rozmawiać po wyborach. Wydarzenia ostatnich dni pokazały jednak, że politycy Konfederacji niemal we wszystkim mieli rację. Miejmy nadzieję, że ten obiektywny fakt spowoduje, że ostatnie tygodnie kampanii będą czasem dynamicznego zbierania wyborców. Bo teraz przecież wystarczy mówić to, co jasno widać: Konfederacja miała rację a PiS i KO oraz ich przystawki to kłamcy i obłudnicy.

Jednocześnie obecna kampania była wyjątkowo nieuczciwa. PiS, partia rządząca zablokowała całkowicie Konfederacji dostęp do mediów publicznych. To działanie ma oczywiście charakter przestępczy, bo po to są przecież niby media publiczne by pokazywać przekrój całego spektrum politycznego. Pseudoprawica postanowiła jednak całkowicie zablokować medialnie prawdziwą prawicę. Mało tego, psudoprawica zaczęła używać służb specjalnych w walce politycznej blokując portal http://nczas.com na czas kampanii oraz napuszczając na Konfederację hejterów i farmę trolli.