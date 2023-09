Tajemniczy lot z Moskwy do Niemiec. Spekulacje: Kadyrow albo Putin

Prywatny odrzutowiec wystartował z Norymbergi o 8. rano, wylądował w Moskwie o 11.42, a stamtąd poleciał bezpośrednio do Hanoweru, gdzie dotarł o 14.51.

German emergency medical plane with specialized equipment appears to have transported someone from Moscow to Hannover, Germany yesterday. Passenger information is not yet known. pic.twitter.com/yhyVddMz5K

— Igor Sushko (@igorsushko) September 21, 2023