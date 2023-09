To już dziś! Wielka Konwencja Konfederacji w Katowicach [NA ŻYWO]

REKLAMA

Dziś, w sobotę 23 września, odbędzie się „Wielka Konwencja Konfederacji”. Trwają ostatnie przygotowania.

Początek wydarzenia w katowickim Spodku zaplanowano na godzinę 13. W mediach społecznościowych już od rana pojawiają się relacje z ostatnich przygotowań.

– To będzie duże wydarzenie, na którym zaprezentują się kandydaci i liderzy Konfederacji. Zaplanowano przemówienia – Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. Przedstawimy naszą narrację na ostatnią prostą kampanii, na trzy tygodnie przed wyborami – zapowiadał przed kilkoma dniami szef sztabu wyborczego Konfederacji Witold Tumanowicz.

„Przebijemy wszystko, co do tej pory mogliście zobaczyć! To będzie niezapomniane wydarzenie. Legendarne miejsce i wyjątkowy moment – tuż przed wyborami i wywróceniem stolika partiom systemowym, które od wielu lat łupią Polaków. To będzie SHOW jakiego jeszcze nie widzieliście. Będzie moc, będzie głośno, będzie przebojowo, będzie się działo! 🔥” – zapowiadają organizatorzy.

„Idziemy po dwucyfrowy wynik, wspólnie wywróćmy im ten stolik i zmieńmy Polskę na lepsze!” – deklaruje Konfederacja.

Na miejscu są m.in. Karolina Pikuła, Grzegorz Braun i liczna reprezentacja z podkarpacia, Samuela Torkowska, Jakub Dziadosz, Daniel Flaka, Krzysztof Rzońca, Tomasz Brzezina, Witold Tumanowicz, Anna Bryłka, Stanisław Derehajło i wielu innych działaczy oraz sympatyków.

Transmisję z wydarzenia będzie można obejrzeć na profilu Konfederacji na Facebooku oraz na kanale YouTube.