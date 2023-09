Wielka Konwencja Konfederacji. Sławomir Mentzen: Mam dość słuchania, że się nie da [VIDEO]

REKLAMA

Mam dość marazmu i ciągłego słuchania, że w Polsce nic się nie da poprawić i nawet nie warto próbować; jeżeli politycy PiS-u i z PO są przekonani, że tu niczego się nie da zrobić, to powinni zmienić zawód i zająć się czymś innym – mówił w sobotę w Katowicach lider Konfederacji Sławomir Mentzen.

W hali widowiskowo-sportowej Spodek w Katowicach odbywa się w sobotę „Wielka Konwencja Konfederacji”.

Podczas przemówienia lider Konfederacji Sławomir Mentzen mówił, że „ma powoli dosyć marazmu i ciągłego słuchania, że tu nie da się nic poprawić i nie warto nawet próbować”.

„Czy są jakieś prawa natury mówiące, że jeżeli gdzieś się da, to u nas się nie da? Z jakiego powodu w Niemczech możemy mieć rywalizujące ze sobą o pacjenta kasy chorych, a w Polsce, kiedy mówimy o rywalizujących o pacjenta funduszach ubezpieczeń zdrowotnych, to dowiadujemy się, że tak się przecież nie da, że to niemożliwe, że to populizm” – pytał.

„Czemu w Estonii mogą mieć prostą ustawę o VAT, która ma poniżej 100 stron, a w Polsce, gdy mówię o prostej ustawie o VAT, to słyszę, że się nie da, że to populizmy, że to jest przecież niemożliwe” – kontynuował. Dodał, że w Niemczech mogą mieć dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, a w Polsce wciąż słychać, że się nie da.

„Z czego to się bierze, kto nas zmusza do tego, że ten system musi być taki dziadowski?” – pytał. „Jeżeli politycy z PiS-u i z Platformy są tak święcie przekonani, że tu się niczego nie da zmienić i że to musi tak wyglądać, to powinni zmienić zawód i zająć się czymś innym. Bo nie tylko nie chcą dokonać zmian, to jeszcze sobie nawet nie wyobrażają, że te zmiany w ogóle są możliwe” – ocenił.