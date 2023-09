Wybory do Senatu. Bezpłatny czas antenowy tylko dla Konfederacji i PiS

REKLAMA

W związku z wyborami do Senatu prawo do bezpłatnego czasu antenowego na audycje wyborcze w TVP i Polskim Radiu mają tylko dwa komitety: PiS i Konfederacja. W związku z wyborami do Sejmu bezpłatny czas antenowy mediach publicznych przysługuje siedmiu ogólnopolskim komitetom.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, komitety wyborcze mają prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia.

W przypadku wyborów do Sejmu, bezpłatny czas antenowy w programach ogólnokrajowych mediów publicznych przysługuje komitetom, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów wyborczych. Taki warunek spełnia 7 komitetów: KW Bezpartyjni Samorządowcy, KKW Trzecia Droga, KW Nowa Lewica, KW Prawo i Sprawiedliwość, KW Konfederacja, KKW Koalicja Obywatelska oraz KW Polska Jest Jedna.