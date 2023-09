Mateusz Gamrot z arcyważnym zwycięstwem w UFC. Polak coraz bliżej walki o pas [VIDEO]

REKLAMA

Mateusz Gamrot odniósł niezwykle ważne, choć nieco szczęśliwe zwycięstwo w UFC. Polak jest już coraz bliżej walki o pas mistrzowski wagi lekkiej.

Gamrot wygrał z Rafaelem Fizievem w walce wieczoru UFC Vegas 79. To niewątpliwie najważniejsza wygrana 32-letniego Polaka w największej i najlepszej na świecie organizacji MMA.

REKLAMA

Pojedynek zakończył się w drugiej rundzie. Gamrot obalił Fizieva, Azer szybko się podniósł, lecz cały czas był przyciskany przez Polaka do siatki. Ten, próbując się oswobodzić, wyprowadził kopnięcie na tułów, po którym zawył z bólu i upadł na matę. Gamrot dopadł wtedy przeciwnika w parterze, ale sędzia dość szybko przerwał pojedynek. Jak się okazało, Fiziev nabawił się kontuzji kolana.

Gamrot może mówić więc o dozie szczęścia, choć nie jest tak, że wcześniej był dominowany przez rywala. Pierwsza runda była bardzo wyrównana, zawodnicy wzajemnie się badali, lecz wg sędziów minimalnie lepszy był Azer. W 2. rundzie Polak na pewno przeważał i do momentu kontuzji przeciwnika był zawodnikiem lepszym.

„Gamer” wygrał już szósty pojedynek w UFC (przy dwóch porażkach), tym razem pokonując zawodnika wyżej sklasyfikowanego. Niewykluczone, że w najnowszym notowaniu wskoczy do TOP5 rankingu wagi lekkiej, a to otworzyłoby mu drogę do walki o pas mistrzowski.

Gamrot, zanim trafił do UFC, był absolutnym dominatorem w KSW. Posiadał dwa pasy mistrzowskie – w wadze lekkiej i piórkowej. W polskiej organizacji wygrał wszystkie walki.

Mateusz Gamrot wyglądał w tej walce naprawdę dobrze. W stójce oczywiście było niebezpiecznie (middle!), ale też potraktował tam Fizieva dobrymi ciosami prostymi. Jak wspominałem, Rafa jest niesamowicie rozciągnięty, więc samo wyniesienie nogi nie działało. Ale od jednej techniki… — Bartłomiej Stachura (@Lowkingpl) September 24, 2023

Fiziev injures himself and Gamrot wins via TKO pic.twitter.com/oP27Dzt8DV — 🔥 (@FireMMAVid) September 24, 2023

Mateusz Gamrot vs Rafael Fiziev full fight at #UFCVegas79 🎬 (no sound) pic.twitter.com/pF1BLk8SMH — AlAudhli العوذلي (@AAudhli) September 24, 2023