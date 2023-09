Policjant zabity w Kosowie na granicy z Serbią, uzbrojeni mężczyźni schowali się w prawosławnym klasztorze?

Lokalna policja mówi o tym, że trwa wymiana ognia: „Widzimy uzbrojonych mężczyzn w mundurach. Strzelają do nas, a my odpowiadamy”. Atak uzbrojonych mężczyzn rozpoczął się w niedzielę wczesnym rankiem, kiedy podczas patrolowania granicy z Serbią zginął policjant. Jego jednostka została zaatakowana z różnych stron przy użyciu broni ciężkiej. Jeden z jego kolegów został ranny.

Prezydent Serbii Aleksandar Vuczic zapowiedział, że wieczorem wygłosi przemówienie, aby „obalić wszystkie kłamstwa i teorie spiskowe Albina Kurtiego, który tworzy jedynie chaos i piekło” w Kosowie.

