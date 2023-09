Rumunia oskarża Austrię: To koń trojański Moskwy w Europie

REKLAMA

Kanclerz Austrii utrzymuje veto wobec włączenia Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen, na które społeczeństwa obu krajów czekają od lat. Bukareszt grozi pozwem przed TSUE, a eksperci mówią o „celowym szkodzeniu i osłabianiu Rumunii” przez Wiedeń i o „ręce Moskwy”.

W niedawnym wywiadzie kanclerz Austrii zapowiedział, że kraj ten utrzyma na forum UE swoje weto wobec akcesji Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen. Tłumaczył to obawą o napływ nielegalnych migrantów, co władze Bukaresztu, ale także eksperci, uważają za argument w przypadku Rumunii bezpodstawny i wyssany z palca.

„W Rumunii te działania Austrii są odbierane jako celowo szkodzące i bezpodstawne. Z naszego punktu widzenia niebędąca w NATO Austria osłabia ekonomicznie nas, ważne państwo flankowe sojuszu, tym samym działając na korzyść Rosji. W sytuacji gdy UE powinna się zjednoczyć, Austria buduje podziały” – powiedziała PAP Eugenia Gusilov, dyrektorka ośrodka analitycznego ROEC (Romania Energy Center).