Ukraińcy wyjeżdżają z Polski za lepszym socjalem. Do pracy garnie się niewielu

REKLAMA

Coraz więcej Ukraińców, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny, opuszcza nasz kraj. Nie wracają jednak do ojczyzny, lecz jadą tam, gdzie są lepsze świadczenia socjalne. Głównie do Niemiec.

Jak wynika z danych prezentowanych przez portal Obozrevatel, które przytacza Polsat News, w ostatnim roku Polskę na stałe opuściło nawet 350 tysięcy obywateli Ukrainy.

REKLAMA

Zdecydowana większość z nich, głównie za namową rodziny i krewnych, wyjechała do Niemiec.