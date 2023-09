Zamontowali „poprawne politycznie” witraże w narodowej katedrze

Ks. Randolph Marshall Hollerith, dziekan katedry, tłumaczył na ceremonii odsłonięcia, że nowe witraże „mówią o takich wartościach jak sprawiedliwość i uczciwość oraz o ciągłej walce o równość wszystkich dzieci Bożych”.

Artysta Kerry James Marshall dodał, że „obecność Czarnych w świecie sztuki nie podlega negocjacjom”, a poprzednie wizerunki „były obraźliwe i stanowiły barierę dla posługi w tej katedrze”. Miały „opowiadać fałszywą narrację, wychwalając dwie osoby, które walczyły o utrzymanie instytucji niewolnictwa”. Trochę zapomniano, że były też symbolem pojednania Ameryki. Zastąpiono je innym „pojednaniem”, które jednak wydaje się być kapitulacją…

Flagi Konfederacji z witraży usunięto w 2016 r., a same okna w 2017 r. Katedra rozpoczęła także poszukiwania nowych ilustracji. W 2021 roku wybrano Kerry’ego Jamesa Marshalla na artystę, którego zadaniem jest stworzenie okien o tematyce sprawiedliwości rasowej. Marshall poświęcił swoją karierę ilustrowaniu życia Czarnych.

