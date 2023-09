Zwycięstwo wolności. Sędzia uchylił zakaz, dotyczący magazynków do broni o dużej pojemności

REKLAMA

Sędzia federalny w Kalifornii w USA uchylił obowiązujący w tym stanie zakaz sprzedaży magazynów broni palnej, zawierających więcej niż 10 nabojów. Uznał to za niekonstytucyjne, „arbitralne i kapryśne”.

Zakaz przyjęty w drodze tzw. „propozycji” podczas wyborów w 2016 roku był przedmiotem różnych odwołań, aż po Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych. Odesłał on z kolei sprawę do sądów niższej instancji. Odwołał się od wyroku z 2022 roku w sprawie New York State Rifle oraz Pistol Association przeciwko Bruen. Decyzja sądu wymaga, aby przepisy dotyczące broni palnej nie kłóciły się z Drugą Poprawką do Konstytucji i były „zgodne z historyczną tradycją narodu”.

„Sędzia okręgowy Roger T. Benitez w piątkowej decyzji stwierdził, że zakaz dotyczący magazynków o dużej pojemności nie spełnia tego wymogu i że +nie ma tradycji zakazywania lub regulowania broni palnej w oparciu o pojemność magazynków lub amunicji+ – podano w komunikacie.