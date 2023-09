Gorąco na Bałkanach. Jednostki kosowskiej policji wkroczyły do wioski [VIDEO]

REKLAMA

Jednostki kosowskiej policji wkroczyły w poniedziałek w pojazdach opancerzonych do wioski na północy kraju, w której w strzelaninie pomiędzy siłami z Kosowa a etnicznymi Serbami zginęły cztery osoby – podała agencja Reutera za źródłem w kosowskiej policji.

Do strzelaniny doszło w niedzielę we wsi Banjska. Uzbrojeni Serbowie zabarykadowali się w miejscowym klasztorze. Późno w nocy policji z Kosowa udało się opanować sytuację po tym, jak troje napastników i jeden policjant zginęli w wyniku wymiany ognia.

W poniedziałek trwa przeszukiwanie wsi, aby upewnić się, że nie ukrywają się w niej zaangażowani w strzelaninę Serbowie. Dwóch rannych trafiło do szpitala, poza terenem klasztoru aresztowano także cztery inne osoby, które oferowały grupie napastników wsparcie. W starciu wzięło udział ok. 30 Serbów. Media nie mają wstępu do miejscowości.