Krzysztof Bosak: Zmieniamy reguły gry. U nas nie ma gender balance i poprawności politycznej

Zmieniamy reguły gry w polskiej polityce. Koniec ze sprzedawaniem się przez posłów za stanowiska – powiedział Krzysztof Bosak w programie „Gra o głosy”.

Prowadzący rozmowę red. Beata Lubecka i red. Patryk Michalski zapytali, co tak naprawdę oznacza „wywracanie stolika” – hasło promowane przez Konfederację.

– Zmieniamy reguły gry w polskiej polityce. To znaczy koniec ze sprzedawaniem się przez posłów za stanowiska i przedłużaniem władzy PiS-u. Wszystkie inne partie sprzedały swoich posłów za stanowiska ze swoich list i dlatego rząd PiS-u ciągle trwa i koniec z tym szantażem, że trzeba poprzeć powrót Tuska do władzy, jeżeli ktoś jest przeciwko PiS-owi. Konfederacja będzie uprawiać w następnej kadencji politykę na swoich własnych zasadach. Te zasady, jakie definiujemy, są takie, że ani nie przedłużymy władzy Kaczyńskiego, ani nie damy powrotu Tuskowi – mówił Bosak.

Przypomniał, że choć w tej kadencji Sejmu Konfederacja miała zaledwie 11 posłów, to pokazała, że potrafi merytorycznie pracować. – Lepiej niż wszystkie inne opcje polityczne. Jako jedyni głosowaliśmy przeciwko wielu antyobywatelskim ustawom, które niszczyły Polakom życie – powiedział współprzewodniczący Konfederacji.

– To jest gwarancja tego, że tych których wprowadzimy do Sejmu, będą też głosować dobrze i to jest najważniejsze dla wyborców. To czy ktoś miął jakieś kontrowersyjne wypowiedzi, albo ma je dzisiaj, jest dużo mniej istotne – powiedział Bosak, odnosząc się do uwagi, że na listach Konfederacji znajdują się „kontrowersyjne osoby”.

Na pytanie, dlaczego w Konfederacji jest mało kobiet na „jedynkach” list, a sporo kandydatek płci pięknej nie należy do żadnej z partii tworzących Konfederację, Bosak odpowiedział: – Pani redaktor w czym problem? Pani chce upartyjnić naszych kandydatów? Jest wystarczająco wiele, żeby spełnić parytet, któremu jesteśmy przeciwni. To jest szukanie dziury w cały. Walorem Konfederacji nie jest to, czego państwo szukacie, bo szukacie dwóch rzeczy: gender balance i szukacie poprawności politycznej. Żadnej z tych rzeczy u nas nie ma. Jesteśmy opcją dla tych, którzy chcą czegoś innego.

Odnosząc się jeszcze do „wywracania stolika”, powiedział: – Mamy zamiar wywrócić stolik przy którym siedzą: PiS. Platforma, Lewica, PSL, czyli partie które dobrze się dogadują mimo, że w mediach się różnią. Dobrze się dogadują w TVP, gdzie nie przeszkadza tzw. totalnej opozycji, że Konfederacja jest jedyną partią, której w ogóle tam nie ma. Dobrze się czują w Parlamencie Europejskim, gdzie grają do jednej bramki w sprawach w sprawach unijnych. Wspólnie popierają federalizację Unii Europejskiej, fit for 55, europejski zielony ład , który będzie niszczył polskie rolnictwo, dyrektywę budynkową, ukrywają przed społeczeństwem. Dobrze się dogadują w prezydium Sejmu, gdzie my jako jedyni zaprotestowaliśmy zgodnie z zasadami i to wszystko trzeba zatrzymać – podsumował Bosak.