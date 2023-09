Morawiecki do Scholza: „Niech się pan nie wtrąca w polskie sprawy”

REKLAMA

To, co teraz mówi kanclerz Niemiec, być może jest przygotowaniem pod scenariusz zamknięcia granicy; niech pan dowie się, jaka jest faktyczna sytuacja i nie wtrąca w polskie sprawy – powiedział w Kraśniku (Lubelskie) premier Mateusz Morawiecki.

Na wiecu SPD w Norymberdze Olaf Scholz opowiedział się za większą kontrolą nad nielegalną migracją; zapewnił też o podjęciu dodatkowych środków w tym celu. Agencja DPA poinformowała, że „mając na uwadze obecną sytuację na granicach, Scholz zaapelował o wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w wydawaniu wiz przez Polskę”. „Nie chciałbym, żeby Polska po prostu machnęła ręką; będziemy potem dalej dyskutować na temat naszej polityki azylowej” – stwierdził kanclerz Niemiec dodając, że powinno być tak, że „każdy, kto przyjeżdża do Polski, jest tam rejestrowany”.



Szef rządu odpowiedział na wiecu w Kraśniku, że „logika dzisiejszej sytuacji” jest taka, że „Platforma (PO – PAP) otwiera granicę na nielegalną imigrację, bo nie chcieli się zgodzić na to referendum i na to pytanie w tym referendum”. „Potem, Niemcy mówią – no jak – ale to ci przyjeżdżają tutaj do nas i zamykają granicę. To, co teraz mówi kanclerz Scholz, jest przygotowaniem – być może – pod taki właśnie scenariusz. I jeszcze raz mówię: lepiej się niech pan, panie kanclerzu, dobrze poinformuje, jaka jest faktyczna sytuacja, i nie wtrąca w polskie sprawy” – podkreślił Morawiecki.