Potworna zbrodnia w Częstochowie. Jej szczegóły mrożą krew w żyłach

REKLAMA

W poniedziałek odbyła się druga rozprawa przed Sądem Okręgowym w Częstochowie w związku z morderstwem 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii. Doszło do niego w lutym 2022 roku. Proces toczy się z wyłączeniem jawności. Oskarżony o tę zbrodnię to znajomy ofiar – Krzysztof R. Aleksandra i jej córka zostały uduszone, przewiezione do lasu i zakopane. Ich ciała znaleziono po 11 dniach od śmierci.

W poniedziałek przed Sądem Okręgowym w Częstochowie odbyła się druga rozprawa dotycząca morderstwa, popełnionego w lutym 2022 roku. Zginęły wtedy 45-letnia Aleksandra i jej 15-letnia córka Oliwia. Oskarżony o tę zbrodnię jest znajomym ofiar. To 53-letni obecnie Krzysztof R. Aleksandra i jej córka zostały uduszone, przewiezione do lasu i zakopane. Ich ciała znaleziono 11 dni później.

REKLAMA

„Toczyło się postępowanie, sąd przesłuchał wezwanych świadków” – powiedział PAP po poniedziałkowej rozprawie przewodniczący składu sędziowskiego, SSO, Dominik Bogacz, jednocześnie rzecznik prasowy sądu. „Kolejni świadkowie będą przesłuchiwani za tydzień” – dodał.