SKANDAL! Zełenski i Trudeau uhonorowali weterana SS Galizien. Interweniowali Żydzi [VIDEO]

Informację potwierdziła agencja AP. 98-letni Jarosław Hunka walczył w 14. dywizji Waffen SS. Była to jednostka składająca się z ukraińskich ochotników z terenu Galicji, którzy w świetle prawa międzynarodowego byli obywatelami polskimi.

„Z części ochotników do SS-Galizien Niemcy utworzyli galicyjskie pułki policyjne, które «wsławiły» się licznymi zbrodniami na Polakach w Małopolsce Wschodniej i na Lubelszczyźnie w 1944 roku, w tym w Hucie Pieniackiej” – przypomina portal kresy.pl.

„Kanadyjski parlament nagrodził owacją na stojąco jawnego kolaboranta nazistowskiego” – napisał profil The Canada Files. Do sprawy odniósł się też Ivan Katchanovski z Uniwersytetu w Ottawie.

„Weteran dywizji SS Galizien został nazwany przez przewodniczącego kanadyjskiego parlamentu «ukraińskim bohaterem» i «kanadyjskim bohaterem» oraz dostał podziękowania «za całą jego służbę»” – wskazał.

W sieci pojawiło się także nagranie, na którym wyraźnie widać oklaski dla nazistowskiego kolaboranta ze strony Trudeau, Zełeńskiego i jego żony.

AP News confirming that the 98-year old veteran given standing ovation by Canadian parliament, is Yaroslav Hunka, who fought for the 14th division of the Waffen SS.

Canadian parliament gave a standing ovation to an outright Nazi collaborator.

First noticed by @lingerence. pic.twitter.com/Vm8VAHq7yy

— The Canada Files (@TheCanadaFiles) September 23, 2023