To jest dramat. Tym politykom Polacy ufają najbardziej [SONDAŻ]

Andrzej Duda wyprzedził Rafała Trzaskowskiego i powrócił na pierwsze miejsce w rankingu zaufania do osób publicznych. Swoje notowania poprawili premier Mateusz Morawiecki i lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, kolejny raz walcząc o ostatnie miejsce na podium — wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu.

Portal informuje w poniedziałek, że na czele rankingu, po trzech miesiącach przerwy, znalazł się prezydent Andrzej Duda. Prezydentowi ufa we wrześniu 44,1 proc. badanych. To wyraźny wzrost, o 5,6 pkt proc., w porównaniu do sierpniowego pomiaru. Negatywne zdanie o polityku ma obecnie 48,3 proc. osób, a neutralne 7,6 proc.

Na drugim miejscu w rankingu zaufania znalazł się Rafał Trzaskowski. Onet podaje, że prezydent Warszawy stracił fotel lidera przez stagnację jego notowań. Według sondażu ufa mu 38,7 proc. badanych — to mniej o 0,1 pkt proc. w porównaniu do sierpnia. Brak zaufania do polityka opozycji zadeklarowało 42,3 proc. osób. Neutralne zdanie ma o nim 18,2 proc.