Holland o „Zielonej granicy”: Zrobiłam ten film z miłości do Polski

Agnieszka Holland, reżyser „Zielonej granicy”, twierdzi, że jej kontrowersyjny film powstał z jej miłości do Polski. Znając jej dotychczasowe wypowiedzi o Polsce, trudno nawet w to wątpić.

Kino Świat, dystrybutor filmu Agnieszki Holland pt. „Zielona granica”, poinformowało, że produkcję przez weekend obejrzało w kinach 137 435 widzów. To najlepsze otwarcie, jeśli chodzi o polskie filmy, w 2023 roku. Najwidoczniej kontrowersja jest najlepszą reklamą.

Holland: Zrobiłam film z miłości do Polski

– Mój film jest naprawdę uczciwym filmem prawdziwej patriotki. To znaczy, zrobiłam go z miłości do Polski. I z poczucia, że nasz kraj ma różne twarze. Ale ta twarz, z której ja jestem dumna i z której większość współobywateli jest dumnych, to jest twarz, którą zobaczyliśmy na polsko-ukraińskiej granicy pod koniec lutego 2022 r. Po prostu nas, Polaków, stać na humanizm, stać nas na człowieczeństwo, na solidarność, na współczucie, na empatię, na to, żeby podzielić się zasobami, które mamy. I to jest dla mnie Polska – tłumaczyła reżyser Agnieszka Holland, która w poniedziałek była gościem w programie „Kropka nad i” na antenie TVN24.