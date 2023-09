Korwin-Mikke w akcji. Wziął młot i zaczął ROZWALAĆ [FOTO]

REKLAMA

Janusz Korwin-Mikke przypomina w swoich mediach społecznościowych o starym wolnościowym postulacie sprywatyzowania mediów państwowych.

„…a poza tym sądzę, że reżimowa telewizja rządowa, szumnie nazwana publiczną, powinna zostać zaorana i zasypana solą!” – napisał na portalu X (dawniej Twitter) Janusz Korwin-Mikke.

Do wpisu założyciel Najwyższego Czasu! i współzałożyciel Konfederacji dodał zdjęcie, na którym rozwala młotem telewizor.

…a poza tym sądzę, że reżimowa telewizja rządowa, szumnie nazwana publiczną, powinna zostać zaorana i zasypana solą! pic.twitter.com/yhdvxTtMha — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) September 26, 2023

Spojrzenie wolnościowców na działanie państwa jest bardzo proste: państwa powinno być jak najmniej. Państwo nie powinno mieć telewizji, radia, stadnin, nie powinno produkować samochodów elektrycznych, czy prowadzić sklepów.

Warszawa powinna zajmować się podstawowymi i strategicznymi dziedzinami jak m.in. obronność.

– Media trzeba sprywatyzować. TVP powinno stać się po prostu TV Prywatną. Media będące w politycznych rękach zawsze będą forowały partię, która jest u władzy. Prawdą jest, że nie ma mediów niepolitycznych, wszystkie są polityczne – mówił Janusz Korwin-Mikke w 2016 roku, jeszcze jako prezes partii KORWiN (obecnie Nowa Nadzieja Sławomira Mentzena).

Obecnie Polacy ze swoich kieszenie dokładają do TVP miliardy. I za co płacą? Za kiczowate tureckie opery mydlane, głupawe teleturnieje i programy pseudoinformacyjne, które wtłaczają widzom do głów rządową propagandę.

To się nie mieści w głowie, że ktoś, kto nie głosuje na PiS, płaci za peany na cześć partii Kaczyńskiego, albo że ktoś, kto ma jakikolwiek gust filmowy, dotuje zakup tureckich telenoweli przez Telewizję Polską.

Zmiana władzy niczego nie zmieni, bo każda władza pokazuje, że robi TVP swoją tubę propagandową. TVP, oraz inne media państwowe, należy sprywatyzować lub po prostu zlikwidować.