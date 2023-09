PiS ucieka KO. Konfederacja w tarapatach [SONDAŻ]

REKLAMA

Jak wynika z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” Zjednoczona Prawica ucieka Koalicji Obywatelskiej, zaś Konfederacja ciągle znajduje się w tarapatach.

Na Zjednoczoną Prawicę, czyli Prawo i Sprawiedliwość z przystawkami, głosować chciałoby 36,8 proc. respondentów, co oznacza wzrost poparcia o ponad punkt procentowy.

Koalicja Obywatelska, czyli Platforma Obywatelska z przystawkami, zanotowała minimalną stratę. Na ugrupowanie Donalda Tuska głosować chciałoby głosować 30,4 proc. badanych.

Na podium znalazła się jeszcze Trzecia Droga, czyli sojusz Polski 2050 z Polskim Stronnictwem Ludowym. Wskazało na nią 9,8 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o niemal punkt procentowy.

Na kolejnych miejscach znalazły się Lewica z poparciem na poziomie 9,7 proc. oraz Konfederacja, którą popiera 8,7 proc. respondentów. Koalicja partii lewicowych zyskuje blisko punkt procentowy poparcia, zaś prawicowa koalicja traci najwięcej – aż 1,7 pkt. proc.

Progu wyborczego nie przekroczyłaby Polska Jest Jedna z poparciem 1,6 proc. badanych oraz Bezpartyjni Samorządowcy, na których chce głosować 1,7 proc. (wzrost o 0,4 pkt proc.). 1,7 proc. respondentów nie wie na jaką partię oddałoby głos.

Zdaniem politologa prof. Kazimierz Kik głosy Konfederacji odbiera PiS. – Tak, taktyka wyborcza PiS okazała się skuteczna. I co zaskakujące, poparcie dla PiS rośnie pomimo afery wizowej, czyli elektorat ugrupowania jest uodporniony na kwestie dotyczące migrantów – mówi.

Odnosząc się do wyniku Koalicji Obywatelskiej prof. Kik stwierdził, że „taktyka tego największego ugrupowania na opozycji również jest skuteczna, ponieważ wciąż ma ono zapewnione 30-proc. głosów”. Jego zdaniem do czasu wyborów nie powinno dojść do poważniejszych zmian.

Badanie wykonano 21-22 września na grupie 1015 dorosłych Polaków.